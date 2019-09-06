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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117735 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123723 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150097 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149893 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Запорожье представили нового главу ОГА

В Запорожье представили нового главу ОГА

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил общине Запорожской области нового председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Этот человек доказал свою способность быть профессиональным, оперативным, взвешенным руководителем. Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации", - сказал Трофимов в пятницу в сессионном зале ОГА, поздравляя Туринка.

Также он продемонстрировал указ Президента № 659/2019 о назначении Виталия Туринка на должность и вручил ему удостоверение председателя ОГА.

Среди первых своих приоритетов председатель Запорожской ОГА назвал преодоление коррупционных схем в работе чиновников, а также развитие инфраструктуры.

Справка. Виталий Туринок занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства и промышленности. Учился в Запорожской государственной инженерной академии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.

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