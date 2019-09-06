Зеленський призначив очільника Запорізької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації. Про це йдеться у президентському указі №659/2019 від 5 вересня, передає УНН.
"Призначити Туринка Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - сказано у документі.
Нагадаємо, 21 серпня Кабінет міністрів України погодив кандидатури, запропоновані Президентом Володимиром Зеленським, на посади голів облдержадміністрацій у трьох областях: Вінницькій, Запорізькій і Рівненській.