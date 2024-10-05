У Запоріжжі посеред спального району невідомі запускали феєрверки
Київ • УНН
У Дніпровському районі Запоріжжя компанія молоді запускала феєрверки, святкуючи день народження. Поліція кваліфікувала подію як хуліганство та встановлює всіх причетних для притягнення до відповідальності.
У спальному районі Запоріжжя невідомі запускали феєрверки: правоохоронці встановлюють винуватців та обставини правопорушення. Про це повідомляє поліція Запорізької області, пише УНН.
Близько 20:10 до чергової частини надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в Дніпровському районі міста хтось запускає феєрверки. На місце негайно направлений наряд поліції,
Деталі
Попередньо правоохоронці встановили, що до правопорушення причетна компанія молоді, яка нібито святкувала день народження одного з учасників. В момент прибуття поліцейських на місці залишалося лише частина цієї компанії.
Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють всіх винуватців події, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо
1 серпня у Дніпрі двоє чоловіків підозрюються у тому, що запустили феєрверк, порушивши заборону. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.