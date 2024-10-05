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У Запоріжжі посеред спального району невідомі запускали феєрверки

У Запоріжжі посеред спального району невідомі запускали феєрверки

Київ • УНН

 • 30019 перегляди

У Дніпровському районі Запоріжжя компанія молоді запускала феєрверки, святкуючи день народження. Поліція кваліфікувала подію як хуліганство та встановлює всіх причетних для притягнення до відповідальності.

У спальному районі Запоріжжя невідомі запускали феєрверки: правоохоронці встановлюють винуватців та обставини правопорушення. Про це повідомляє поліція Запорізької області, пише УНН.

Близько 20:10 до чергової частини надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в Дніпровському районі міста хтось запускає феєрверки. На місце негайно направлений наряд поліції,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Попередньо правоохоронці встановили, що до правопорушення причетна компанія молоді, яка нібито святкувала день народження одного з учасників. В момент прибуття поліцейських на місці залишалося лише частина цієї компанії.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють всіх винуватців події, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо

1 серпня у Дніпрі двоє чоловіків підозрюються у тому, що запустили феєрверк, порушивши заборону. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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