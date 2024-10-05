В Запорожье посреди спального района неизвестные запускали фейерверки посреди спального района

В спальном районе Запорожья неизвестные запускали фейерверки: правоохранители устанавливают виновников и обстоятельства правонарушения. Об этом сообщает полиция Запорожской области, пишет УНН.

Около 20:10 в дежурную часть поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в Днепровском районе города кто-то запускает фейерверки. На место немедленно направлен наряд полиции, - говорится в сообщении.

Детали

Предварительно правоохранители установили, что к правонарушению причастна компания молодежи, которая якобы праздновала день рождения одного из участников. В момент прибытия полицейских на месте оставалось лишь часть этой компании.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают всех виновников происшествия, чтобы привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним

1 августа в Днепре двое мужчин подозреваются в том, что запустили фейерверк, нарушив запрет. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.