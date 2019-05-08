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У Запоріжжі поліція перевіряє дитсадок, де вихователь начебто застосовує силу до дітей

У Запоріжжі поліція перевіряє дитсадок, де вихователь начебто застосовує силу до дітей

Київ • УНН

 • 17160 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Наразі поліція призначила перевірку стосовно інцидент, у дитячому садку в Запоріжжі, де вихователька начебто штовхала та "кидала" дітей. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі поліції поліції Запорізької області.

В Інтернеті розмістили відео на якому видно як вихователь нібито застосовує непедагогічні методи виховання.

"Наразі призначено перевірку, (стосовно вихователя дитячого садочку №164 яка штовхала та "кидала" дітей –ред.)", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, вчителя фізичної культури Дніпрянської ЗОШ звинуватили в булінгу.

Як повідомляв УНН, у Бердичеві Житомирської області 9-класник опинився у реанімації через побиття.

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