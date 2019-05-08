У Запоріжжі поліція перевіряє дитсадок, де вихователь начебто застосовує силу до дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Наразі поліція призначила перевірку стосовно інцидент, у дитячому садку в Запоріжжі, де вихователька начебто штовхала та "кидала" дітей. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі поліції поліції Запорізької області.
В Інтернеті розмістили відео на якому видно як вихователь нібито застосовує непедагогічні методи виховання.
"Наразі призначено перевірку, (стосовно вихователя дитячого садочку №164 яка штовхала та "кидала" дітей –ред.)", - сказали в прес-службі.
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‼️Максимальный репост‼️ Детский сад №164, «Золотой ключик»(Александровский р-н , ул. Гоголя 175, рядом с пл. Пушкина).... дети неоднократно жаловались , но эта тварюга делала вид что она не понимает в чем дело!!! И вот попалась наконец-то !!!!!!!!! . .Видео: @24.zp ____ #zp #запорожье #zptoday