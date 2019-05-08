В Запорожье милиция проверяет детсад, где воспитатель якобы применяет силу к детям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сейчас полиция назначила проверку относительно инцидента, в детском саду в Запорожье, где якобы воспитательница толкала и "кидала" детей. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе полиции полиции Запорожской области.
В Интернете разместили видео на котором видно как воспитатель якобы применяет непедагогичные методы воспитания.
"Сейчас назначена проверка, (относительно воспитателя детского сада №164 которая толкала и "кидала" детей - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, учителя физической культуры Днепровский ООШ обвинили в буллинге.
Как сообщал УНН, в Бердичеве Житомирской области 9-классник оказался в реанимации из-за избиения.
‼️Максимальный репост‼️ Детский сад №164, «Золотой ключик»(Александровский р-н , ул. Гоголя 175, рядом с пл. Пушкина).... дети неоднократно жаловались , но эта тварюга делала вид что она не понимает в чем дело!!! И вот попалась наконец-то !!!!!!!!! . .Видео: @24.zp ____ #zp #запорожье #zptoday