У Запоріжжі побились та пострілялись підлітки через нерозділене кохання
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Вчора у Південному мікрорайоні Запоріжжя через нерозділене кохання до ровесниці підлітки влаштували розбірки з дракою та пострілами з пневматичної зброї. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.
Біля школи № 110 підлітки з’ясовували кулаками відношення. Під час бійки один з хлопців дістав пневматичний пістолет та поранив опонентів.
На місце викликали “швидку”, а також приїхала поліція. Як з’ясувалось, хлопці влаштували бійку через дівчину. Патрульні знайшли виновницю пригоди та з усіма провели роз’яснювальну бесіду.
Всіх було відпущено через те, що ніхто не написав заяв.
Нагадаємо, 2 січня ввечері одесит влаштував у Миколаєві стрілянину по перехожих.