У Запоріжжі побились та пострілялись підлітки через нерозділене кохання

Біля школи № 110 підлітки з’ясовували кулаками відношення. Під час бійки один з хлопців дістав пневматичний пістолет та поранив опонентів.

На місце викликали “швидку”, а також приїхала поліція. Як з’ясувалось, хлопці влаштували бійку через дівчину. Патрульні знайшли виновницю пригоди та з усіма провели роз’яснювальну бесіду.

Всіх було відпущено через те, що ніхто не написав заяв.

Нагадаємо, 2 січня ввечері одесит влаштував у Миколаєві стрілянину по перехожих.