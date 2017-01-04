В Запорожье подрались и стреляли подростки из-за неразделенной любви
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 января. УНН. Вчера в Южном микрорайоне Запорожья из-за неразделенной любви к сверстнице подростки устроили разборки с дракой и выстрелами из пневматического оружия. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.
Возле школы № 110 подростки выясняли кулаками отношения. Во время драки один из парней достал пневматический пистолет и ранил оппонентов.
На место вызвали "скорую", а также приехала полиция. Как выяснилось, ребята устроили драку из-за девушки. Патрульные нашли виновницу происшествия и со всеми провели разъяснительную беседу.
Все были отпущены из-за того, что никто не написал заявлений.
Напомним, 2 января вечером одессит устроил в Николаеве стрельбу по прохожим.