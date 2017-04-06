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У Запоріжжі ліквідували нелегальну АЗС

У Запоріжжі ліквідували нелегальну АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно із працівниками прокуратури ліквідували АЗС, де продавали неякісне пальне. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

Встановлено, що на території одного із сіл Запорізької області працює АЗС, через яку місцевий підприємець реалізує кінцевому споживачеві неякісні пально-мастильні матеріали.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних АГЗП.

“На підставі ухвал суду проведено обшук, за результатами якого вилучено та знаходяться під охороною працівників податкової міліції 3,1 тис. літрів дизельного пального, 7 тис. літрів бензину А-92 і А-95 та допоміжне обладнання, загальною орієнтовною вартістю 1 млн. 750 тис. гривень, а також чорнові записи та документацію щодо придбання ПММ”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками експертизи пальне не відповідає вимогам ДСТУ: у бензині виявлено перевищення вмісту бензолу, а в дизельному пальному — перевищення сірки.

Нагадаємо, у столиці КМДА розпочала боротьбу з нелегальними АГЗП.

Чиновники мають намір знести щонайменше 350 газових модулів, які працюють без дозвільних документів і становлять загрозу для життя людей.

При цьому, у боротьбі з нелегальними АГЗП В.Кличко заручився підтримкою профільної асоціації.

Позицію КМДА також підтримали і провідні оператори паливного ринку.

Зокрема, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу це — дієвий крок на підтримку сумлінного бізнесу.

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