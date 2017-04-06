У Запоріжжі ліквідували нелегальну АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно із працівниками прокуратури ліквідували АЗС, де продавали неякісне пальне. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
Встановлено, що на території одного із сіл Запорізької області працює АЗС, через яку місцевий підприємець реалізує кінцевому споживачеві неякісні пально-мастильні матеріали.
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“На підставі ухвал суду проведено обшук, за результатами якого вилучено та знаходяться під охороною працівників податкової міліції 3,1 тис. літрів дизельного пального, 7 тис. літрів бензину А-92 і А-95 та допоміжне обладнання, загальною орієнтовною вартістю 1 млн. 750 тис. гривень, а також чорнові записи та документацію щодо придбання ПММ”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми висновками експертизи пальне не відповідає вимогам ДСТУ: у бензині виявлено перевищення вмісту бензолу, а в дизельному пальному — перевищення сірки.
Нагадаємо, у столиці КМДА розпочала боротьбу з нелегальними АГЗП.
Чиновники мають намір знести щонайменше 350 газових модулів, які працюють без дозвільних документів і становлять загрозу для життя людей.
При цьому, у боротьбі з нелегальними АГЗП В.Кличко заручився підтримкою профільної асоціації.
Позицію КМДА також підтримали і провідні оператори паливного ринку.
Зокрема, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу це — дієвий крок на підтримку сумлінного бізнесу.