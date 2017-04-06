В Запорожье ликвидировали нелегальную АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками прокуратуры ликвидировали АЗС, где продавали некачественное топливо. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
Установлено, что на территории одного из сел Запорожской области работает АЗС, через которую местный предприниматель реализует конечному потребителю некачественные горюче-смазочные материалы.
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“На основании постановлений суда проведен обыск, по результатам которого изъято и находятся под охраной сотрудников налоговой милиции 3,1 тыс. литров дизельного топлива, 7 тыс. литров бензина А-92 и А-95 и вспомогательное оборудование, общей ориентировочной стоимостью 1 млн. 750 тыс. гривен, а также черновые записи и документацию о приобретении ГСМ”, — говорится в сообщении.
По предварительным выводам экспертизы горючее не соответствует требованиям ГОСТ: в бензине обнаружено превышение содержания бензола, а в дизельном топливе — превышение серы.
Напомним, в столице КГГА начала борьбу с нелегальными АГЗП.
Чиновники намерены снести не менее 350 газовых модулей, которые работают без разрешительных документов и представляют угрозу для жизни людей.
При этом, в борьбе с нелегальными АГЗП В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации.
Позицию КГГА также поддержали и ведущие операторы топливного рынка.
В частности, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с “нелегалами” сжиженного газа это — действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса.