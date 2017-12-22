У Запоріжжі близько тисячі працівників обленерго перекрили центральний проспект
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Запоріжжі близько тисячі працівників "Запоріжжяобленерго" вийшли на страйк і перекрили центральний проспект міста, передає кореспондент УНН.
Сьогодні, у День Енергетика, працівники ПАТ "Запоріжжяобленерго", вийшли на страйк і заявами, що їм уже кілька місяців не платять заробітну плату.
Працівники ПАТ влаштували хотьбу по пішоходному переходу між площею Фестивальною та вулицею Якова Новицького, тим самим перекрили рух центральної транспортної артерії міста неподалік обласної державної адміністрації.
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Це вже третій день страйку. У прес-службі "Запоріжжяобленерго" попереджали, що протягом 19-22 грудня працівники підприємства вийдуть на страйк, тому робота абонентських служб буде обмежена.
Працівники обленерго вимагають від НКРЕПК переглянути умови повернення коштів на підприємство та розрахуватись з людьми по заборгованій заробітній платі.