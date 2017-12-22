В Запорожье около тысячи работников облэнерго перекрыли центральный проспект
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Запорожье около тысячи работников "Запорожьеоблэнерго" вышли на забастовку и перекрыли центральный проспект города, передает корреспондент УНН.
Сегодня, в День Энергетика, работники ОАО "Запорожьеоблэнерго", вышли на забастовку с заявлениями, что им уже несколько месяцев не платят заработную плату.
Работники ОАО устроили хотьбу по пешеходному переходу между площадью Фестивальной и улицей Якова Новицкого, тем самым перекрыли движение центральной транспортной артерии города неподалеку областной государственной администрации.
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Это уже третий день забастовки. В пресс-службе "Запорожьеоблэнерго" предупреждали, что в течение 19-22 декабря работники предприятия выйдут на забастовку, поэтому работа абонентских служб будет ограничена.
Работники облэнерго требуют от НКРЭКУ пересмотреть условия возврата средств на предприятие и рассчитаться с людьми по задолженности по заработной плате.