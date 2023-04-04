У залізничній аварії під Гаагою загинула одна людина, 30 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і 30 отримали поранення, багато хто серйозні, коли пасажирський поїзд, у якому перебували близько 50 людей, зійшов з рейок у Нідерландах рано вранці у вівторок після зіткнення з будівельною технікою на дорозі, повідомили служби екстреної допомоги Нідерландів, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Рятувальники в передсвітанковій темряві вивозили поранених з місця аварії в селі Вуршотен, що неподалік від Гааги. Аварія сталася близько 03:25 (04:25 за київським часом), повідомили в екстрених службах.
Представник пожежної охорони повідомив нідерландському радіо, що 19 людей було доставлено до лікарні. За даними екстрених служб, іншим надається допомога на місці.
Передній вагон нічного поїзда з Лейдена до Гааги після аварії зійшов із рейок у поле, повідомляє інформаційне агентство ANP. Другий вагон лежав на боці, а в задньому вагоні спалахнула пожежа, яку пізніше загасили, ідеться в повідомленні.
Про причини аварії надходили суперечливі повідомлення. Раніше повідомлялося, що пасажирський потяг зіштовхнувся із вантажним. Представник нідерландських залізниць (NS) Ерік Крезе сказав, що аварія була за участю вантажного потяга, але не зміг повідомити подробиці.
Нідерландські залізниці повідомили у Twitter, що поїзди між Лейденом та деякими районами Гааги були скасовані через аварію.