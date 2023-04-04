В железнодорожной аварии под Гаагой погиб один человек, 30 ранены

Детали

Спасатели в предрассветной темноте вывозили раненых с места аварии в селе Вуршотен, что неподалеку от Гааги. Авария произошла около 03:25 (04:25 по киевскому времени), сообщили в экстренных службах.

Представитель пожарной охраны сообщил нидерландскому радио, что 19 человек были доставлены в больницу. По данным экстренных служб, остальным оказывается помощь на месте.

Передний вагон ночного поезда из Лейдена в Гаагу после аварии сошел с рельсов в поле, сообщает информационное агентство ANP. Второй вагон лежал на боку, а в заднем вагоне вспыхнул пожар, который позже потушили, говорится в сообщении.

О причинах аварии поступали противоречивые сообщения. Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Представитель нидерландских железных дорог (NS) Эрик Крезе сказал, что авария была с участием грузового поезда, но не смог сообщить подробности.

Нидерландские железные дороги сообщили в Twitter, что поезда между Лейденом и некоторыми районами Гааги были отменены из-за аварии.