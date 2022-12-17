У Закарпатській області обвалилась гора

Деталі

Відео обвалу було поширено у соцмережах. Велетенські каменюки впали біля будинків. На відео видно, як гірська порода летить просто на приватні будинки.

Наразі відомо, що постраждалих немає.

Додамо

Впродовж 16-18 грудня, на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (ІIІ рiвень).

Рятувальники закликають відпочиваючих утриматися від походів у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.