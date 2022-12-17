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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21949 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54741 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93434 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144094 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168892 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345848 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219683 перегляди

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Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193448 перегляди

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У Закарпатській області обвалилась гора

У Закарпатській області обвалилась гора

Київ • УНН

 • 10006668 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Нересницькій громаді на Закарпатті обвалилась гора, передає УНН.

Деталі

Відео обвалу було поширено у соцмережах. Велетенські каменюки впали біля будинків. На відео видно, як гірська порода летить просто на приватні будинки.

Наразі відомо, що постраждалих немає.

Додамо

Впродовж 16-18 грудня, на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (ІIІ рiвень).

Рятувальники закликають відпочиваючих утриматися від походів у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.

Українські Національні Новини

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