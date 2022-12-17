В Закарпатской области обрушилась гора
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Нересницкой громаде на Закарпатье обрушилась гора, передает УНН.
Детали
Видео обрушения было распространено в соцсетях. Громадные камни упали возле домов. На видео видно, как горная порода летит прямо на частные дома.
Пока известно, что пострадавших нет.
Добавим
В течение 16-18 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).
Спасатели призывают отдыхающих воздержаться от походов в горы и соблюдать правила личной безопасности.