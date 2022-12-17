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В Закарпатской области обрушилась гора

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Нересницкой громаде на Закарпатье обрушилась гора, передает УНН.

Детали

Видео обрушения было распространено в соцсетях. Громадные камни упали возле домов. На видео видно, как горная порода летит прямо на частные дома.

Пока известно, что пострадавших нет.

Добавим

В течение 16-18 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Спасатели призывают отдыхающих воздержаться от походов в горы и соблюдать правила личной безопасности.

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