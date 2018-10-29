У закарпатській лікарні померла дитина: батько звинувачує медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У лікарні міста Мукачево Закарпатської області помер 12-річний хлопчик. Нині за цим фактом проводиться слідство. Про це УНН повідомили у Мукачівському відділі поліції ГУНП в Закарпатській області.
Так, до поліції звернувся батько дитини. Попередньо, хлопчику поставили діагноз "кір".
"До Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення вчора, 28 жовтня, о 9:30 від батька померлого хлопчика про те, що на його думку через лікарську недбалість помер його син. За фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 140 КК України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником", – зазначили в поліції.
У рамках цього кримінального провадження призначили експертизи, також поліцейські вилучили первинну медичну документацію, у ході слідства вони будуть встановлювати причини цього випадку.
Крім того, попередньо відомо, що дитина потрапила до лікарні в суботу зранку. Батьки доставили її до приймального відділення обласної дитячої клінічної лікарні у місті Мукачево, де згодом хлопчик помер.
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