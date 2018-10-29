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У закарпатській лікарні померла дитина: батько звинувачує медиків

У закарпатській лікарні померла дитина: батько звинувачує медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У лікарні міста Мукачево Закарпатської області помер 12-річний хлопчик. Нині за цим фактом проводиться слідство. Про це УНН повідомили у Мукачівському відділі поліції ГУНП в Закарпатській області.

Так, до поліції звернувся батько дитини. Попередньо, хлопчику поставили діагноз "кір".

"До Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення вчора, 28 жовтня, о 9:30 від батька померлого хлопчика про те, що на його думку через лікарську недбалість помер його син. За фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 140 КК України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником", – зазначили в поліції.

У рамках цього кримінального провадження призначили експертизи, також поліцейські вилучили первинну медичну документацію, у ході слідства вони будуть встановлювати причини цього випадку.

Крім того, попередньо відомо, що дитина потрапила до лікарні в суботу зранку. Батьки доставили її до приймального відділення обласної дитячої клінічної лікарні у місті Мукачево, де згодом хлопчик помер.

Нагадаємо, у селі Петранка Івано-Франківської області стався спалах кору: захворіли 53 дитини. Усі вони – віком від 5 до 13 років.

Українські Національні Новини

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