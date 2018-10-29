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В закарпатской больнице умер ребенок: отец обвиняет медиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В больнице города Мукачево Закарпатской области умер 12-летний мальчик. В настоящее время по данному факту проводится следствие. Об этом УНН сообщили в Мукачевском отделе полиции ГУНП в Закарпатской области.

Так, в полицию обратился отец ребенка. Предварительно, мальчику поставили диагноз "корь".

"В Мукачевский отдела полиции поступило сообщение вчера, 28 октября, в 9:30 от отца умершего мальчика о том, что по его мнению из-за врачебной халатности умер его сын. По факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 140 УК Украины, то есть ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", – отметили в полиции.

В рамках этого уголовного производства назначении экспертизы, также полицейские изъяли первичную медицинскую документацию, в ходе следствия они будут устанавливать причины этого случая.

Кроме того, предварительно известно, что ребенок попал в больницу в субботу утром. Родители доставили ее в приемное отделение областной детской клинической больницы в городе Мукачево, где впоследствии мальчик умер.

Напомним, в селе Петранка Ивано-Франковской области произошла вспышка кори: заболели 53 ребенка. Все они – от 5 до 13 лет.

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