У їдальні херсонської школи знайшли кишкову паличку
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Усі учні ЗОШ №53, які потрапили в інфекційну лікарню через харчове отруєння, виписані. В шкільній їдальні провели лабораторні дослідження. Відібрано 17 проб харчових продуктів в 7 пробах виділені бактерії кишкової палички. Про це УНН повідомили в Управлінні освіти Херсонської міської ради.
Так, у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 53 після споживання їжі у шкільній їдальні зареєстровано випадки гастроентероколіту. Сімох дітей госпіталізували.
За цим фактом відділом “Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України” проведено лабораторні дослідження.
“За їх даними 13 квітня поточного року було обстежено шість чоловік контактних (робітники харчоблоку), сім контактних дітей — патогенних бактерій не виділено; відібрано шість проб води питної — всі проби відповідають нормативам; відібрано 40 змивів на патфлору — патогенних бактерій не виділено; 39 змивів на бактерії кишкової палички — в 8 змивах виділені бактерії кишкової палички (тарілка мілка, вилка, ложка, лоток „хліб“, лоток „готова продукція“, каструля для добових проб, дошка „гастрономія“, хлібниця); відібрано 17 проб харчових продуктів в 7 пробах виділені бактерії кишкової палички (сир твердий, сосиски сирі, котлета м’ясна, сосиска відварна, биток курячий, вермішель відварна, суп гречаний)” — йдеться у повідомленні.
В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради проведена дезінфекція з приводу гастроентероколіту, а саме: обробка санвузлів, сантехобладнання та прибирального інвентарю в корпусах молодшої і старшої школи, з використанням робочих дезрозчинів “Бланідас-300”.
Нагадаємо, за даними експертів, український ринок впав у прірву фальсифікату і суцільного порушення прав споживачів.
У різних регіонах фіксують збільшення випадків харчових отруєнь.
За словами нардепа С.Тригубенка, погіршення санітарно-епідемічної ситуації визнають і у Держпродспоживслужбі, де фіксують, що кількість випадків гострої кишкової інфекції дійсно зросла. Проте, із заходами, аби змінити статистику, у відомстві зволікають.