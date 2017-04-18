В столовой херсонской школы нашли кишечную палочку

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36294 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101065 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153734 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115871 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112177 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В столовой херсонской школы нашли кишечную палочку

В столовой херсонской школы нашли кишечную палочку

Киев  •  УНН

 • 6312 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Все ученики СШ №53, которые попали в инфекционную больницу из-за пищевого отравления, выписаны. В школьной столовой провели лабораторные исследования. Отобрано 17 проб пищевых продуктов в 7 пробах выделены бактерии кишечной палочки. Об этом сообщили в Управлении образования городского совета.

Так, в Херсонской общеобразовательной школе I-III ступеней № 53 после еды в школьной столовой зарегистрированы случаи гастроэнтероколит. Семь детей госпитализированы.

По данному факту отделом "Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины" проведены лабораторные исследования.

"По их данным 13 апреля текущего года было обследовано шесть человек контактных (рабочие пищеблока), семь контактных детей - патогенных бактерий не выделены; отобрано шесть проб воды питьевой - все пробы соответствуют нормативам; отобрано 40 смывов на патфлору - патогенных бактерий не выделены; 39 смывов на бактерии кишечной палочки - в 8 смывах выделены бактерии кишечной палочки (тарелка мелкая, вилка, ложка, лоток "хлеб", лоток "готовая продукция", кастрюля для суточных проб, доска "гастрономия", хлебница) отобрано 17 проб пищевых продуктов в 7 пробах выделены бактерии кишечной палочки (сыр, сосиски сырые, котлета мясная, сосиска отварная, биток куриный, вермишель отварная, суп гречневый) ", - говорится в сообщении.

В общеобразовательной школе I-III ступеней № 53 Херсонского городского совета проведена дезинфекция по поводу гастроэнтероколит, а именно: обработка санузлов, сантехоборудования и уборочного инвентаря в корпусах младшей и старшей школы, с использованием рабочих дезрастворов "Бланидас-300".

Напомним, по данным экспертов, украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей .

В разных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.

По словам нардепа С.Тригубенко, ухудшение санитарно-эпидемической ситуации признают и в Держпродспоживслужби, где фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно выросла . Однако, с мерами, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.

Украинские Национальные Новости

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