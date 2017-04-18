В столовой херсонской школы нашли кишечную палочку

Так, в Херсонской общеобразовательной школе I-III ступеней № 53 после еды в школьной столовой зарегистрированы случаи гастроэнтероколит. Семь детей госпитализированы.

По данному факту отделом "Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины" проведены лабораторные исследования.

"По их данным 13 апреля текущего года было обследовано шесть человек контактных (рабочие пищеблока), семь контактных детей - патогенных бактерий не выделены; отобрано шесть проб воды питьевой - все пробы соответствуют нормативам; отобрано 40 смывов на патфлору - патогенных бактерий не выделены; 39 смывов на бактерии кишечной палочки - в 8 смывах выделены бактерии кишечной палочки (тарелка мелкая, вилка, ложка, лоток "хлеб", лоток "готовая продукция", кастрюля для суточных проб, доска "гастрономия", хлебница) отобрано 17 проб пищевых продуктов в 7 пробах выделены бактерии кишечной палочки (сыр, сосиски сырые, котлета мясная, сосиска отварная, биток куриный, вермишель отварная, суп гречневый) ", - говорится в сообщении.

В общеобразовательной школе I-III ступеней № 53 Херсонского городского совета проведена дезинфекция по поводу гастроэнтероколит, а именно: обработка санузлов, сантехоборудования и уборочного инвентаря в корпусах младшей и старшей школы, с использованием рабочих дезрастворов "Бланидас-300".

Напомним, по данным экспертов, украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей .

В разных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.

По словам нардепа С.Тригубенко, ухудшение санитарно-эпидемической ситуации признают и в Держпродспоживслужби, где фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно выросла . Однако, с мерами, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.