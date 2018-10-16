У Європолі назвали свою позицію щодо екстрадиції затриманого у Франції українця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Наразі занадто рано судити, чи затриманий у Франції за підозрою у вчиненні міжнародного шахрайства громадянин України та його співучасники будуть видані Україні. Про це УНН відповіли на запит в Європолі.

“На цьому етапі ще занадто рано судити, чи підозрюваний і його співучасники будуть видані Україні”, — розповіли в Європолі на запитання УНН щодо екстрадиції.

Співрозмовники не уточнили персональних даних затриманого, зазначивши лише, що підозрюваний і співучасники були арештовані лише тиждень тому.

“Справа все ще триває, і співпраця буде продовжена. Зараз це — тема, яка повинна бути обговорена відповідними судовими органами, залученими до цієї справи, процесом, в якому Європол не бере участі”, — підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон “високопоставленого втікача” з України, який жив у Франції на широку ногу. Вважається, що підозрюваний стоїть за вчиненням міжнародного шахрайства високого рівня та відмивання грошей.

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