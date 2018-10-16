В Европоле назвали свою позицию относительно экстрадиции задержанного во Франции украинца

"На данном этапе еще слишком рано судить, будут ли выданы Украине подозреваемый и его соучастники", - ответили в Европоле на вопрос УНН об экстрадиции.

Собеседники не уточнили персональных данных задержанного, отметив лишь, что подозреваемый и соучастники были арестованы только неделю назад.

"Дело все еще продолжается, и сотрудничество будет продолжено. Сейчас это - тема, которая должна быть обсуждена соответствующими судебными органами, вовлеченными в это дело, процесс, в котором Европол не участвует", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНН, 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу. Считается, что подозреваемый стоит за совершением международного мошенничества высокого уровня и отмывания денег.