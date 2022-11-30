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У Європі збільшується кількість людей, які живуть з недіагностованим ВІЛ

У Європі збільшується кількість людей, які живуть з недіагностованим ВІЛ

Київ • УНН

 • 1705847 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В країнах Європи зросла кількість людей, які живуть з ВІЛ однак не знають про це. Як повідомляє УНН про це йдеться у звіті, підготовленому Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC).

У звіті наводяться дані за 2018-2021 роки.

Деталі

За оцінками, кожна восьма людина, яка живе з ВІЛ, у Європейському Союзі та Європейській економічній зоні (ЄС/ЄЕЗ) не знає про це.

«Широко поширена стигматизація навколо ВІЛ-інфекції заважає людям пройти тестування та небезпечно збиває нас із шляху досягнення нашої мети до 2030 року — покласти край СНІДу», — заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Анрі Клюге.

Згідно зі звітом, пізня діагностика ВІЛ залишається серйозною проблемою в регіоні через недостатню діагностику та недостатнє повідомлення.

ВООЗ поклала відповідальність за вплив пандемії COVID-19 на служби тестування в регіоні, «що перевантажило клінічні ресурси та ресурси громадського спостереження за здоров’ям, що призвело до того, що багатьом країнам важко тестувати та повідомляти про нові випадки ВІЛ-інфекції».

«За відсутності регулярного тестування на ВІЛ для тих, хто входить до групи ризику, може пройти тривалий проміжок часу між ВІЛ-інфекцією та встановленням діагнозу», — сказала директор ECDC доктор Андреа Аммон у пресрелізі.

А це збільшує шанси на важкий перебіг хвороби та ранню смерть.

Згідно з даними ВООЗ, опублікованими напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у грудні, у 2021 році щодня реєструвалося майже 300 нових діагнозів ВІЛ у 46 з 53 країн Європейського регіону ВООЗ, що становило 106 508 нових випадків ВІЛ-інфекції в регіоні.

Проте минулорічні нові діагнози ВІЛ у регіоні залишалися майже на 25 відсотків нижчими, ніж допандемічний рівень, йдеться у звіті.

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