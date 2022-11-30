В Европе увеличивается количество людей, живущих с недиагностированным ВИЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В странах Европы возросло количество людей, живущих с ВИЧ, однако не знающих об этом. Как сообщает УНН, об этом говорится в отчете, подготовленном Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
В отчете приводятся данные за 2018-2021 годы.
Детали
По оценкам, каждый восьмой человек, живущий с ВИЧ, в Европейском Союзе и Европейской экономической зоне не знает об этом.
«Широко распространенная стигматизация вокруг ВИЧ-инфекции мешает людям пройти тестирование и опасно сбивает нас с пути достижения нашей цели к 2030 году — положить конец СПИДу», — заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Анри Клюге.
Согласно отчету, поздняя диагностика ВИЧ остается серьезной проблемой в регионе из-за недостаточной диагностики и недостаточного сообщения.
ВОЗ возложила ответственность за влияние пандемии COVID-19 на службы тестирования в регионе, что «перегрузило клинические ресурсы и ресурсы общественного наблюдения за здоровьем и привело к тому, что многим странам трудно тестировать и сообщать о новых случаях ВИЧ-инфекции».
«При отсутствии регулярного тестирования на ВИЧ для входящих в группу риска может пройти длительный промежуток времени между ВИЧ-инфецированием и установлением диагноза», — сказала директор ECDC доктор Андреа Аммон в пресс-релизе.
А это увеличивает шансы на тяжелое течение болезни и раннюю смерть.
Согласно данным ВОЗ, опубликованным накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в декабре, в 2021 году ежедневно регистрировалось почти 300 новых диагнозов ВИЧ в 46 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, что составило 106 508 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Однако прошлогодние новые диагнозы ВИЧ в регионе оставались почти на 25 процентов ниже допандемического уровня, говорится в отчете.