У Європі вже близько 1 млн випадків COVID-19, найближчі тижні стануть "критичними" - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В даний час у Європі число випадків COVID-19 наближається до 1 мільйона, у регіоні "лютує" пандемія. Про це заявив у четвер директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Число випадків по всьому регіону продовжує зростати. За останні 10 днів кількість випадків, зареєстрованих в Європі, майже подвоїлася i наблизилася до 1 мільйону", - заявив він.
Це означає, що близько 50% світових випадків COVID-19 припадає саме на Європу, повідомив Клюге. За його словами, в результаті епідемії в Європі померло понад 84 тис. осіб.
"Грозові хмари цієї пандемії все ще сильно нависають над європейським регіоном", - сказав Клюге.
У той час як деякі країни вступають у період, коли вони можуть поступово послаблювати обмеження, "швидкого повернення до нормального життя не існує", підкреслив він.
Як повідомлялося в УНН, ВООЗ дала прогноз по створенню вакцини від COVID-19.