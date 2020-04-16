В Европе уже около 1 млн случаев COVID-19, ближайшие недели станут "критическими" - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В настоящее время в Европе число случаев COVID-19 приближается к 1 млн, в регионе "свирепствует" пандемия. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Число случаев по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней количество случаев, зарегистрированных в Европе, почти удвоилось i приблизилось к 1 миллиону", - заявил он.
Это означает, что около 50% мировых случаев COVID-19 приходится именно на Европу, сообщил Клюге. По его словам, в результате эпидемии в Европе умерло более 84 тыс. человек.
"Грозовые облака этой пандемии все еще сильно нависают над европейским регионом", - сказал Клюге.
В то время как некоторые страны вступают в период, когда они могут постепенно ослаблять ограничения, "быстрого возвращения к нормальной жизни не существует", подчеркнул он.
Как сообщалось в УНН, ВОЗ дала прогноз по созданию вакцины от COVID-19.