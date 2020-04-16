В Европе уже около 1 млн случаев COVID-19, ближайшие недели станут "критическими" - ВОЗ

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В настоящее время в Европе число случаев COVID-19 приближается к 1 млн, в регионе "свирепствует" пандемия. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает УНН со ссылкой на Reuters.