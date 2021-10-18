У Європі визначили найкращих легкоатлетів року

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Хассан на Олімпійських іграх виграла три медалі, дві з яких золоті (5000 і 10000 метрів) й одна бронзова (1500 метрів). При цьому вона встановила світовий рекорд з бігу на 10000 метрів (29:17.45 хв), який через два дні побила Летесенбет Ґіді.

Варгольм став олімпійським чемпіоном з бігу на 400 метрів з бар’єрами і встановив при цьому світовий рекорд (45.94 с).

Переможцями у номінації “Зірка, яка сходить” стали бронзова медалістка Олімпійських ігор і рекордсменка Європи з бігу на 400 метрів з бар’єрами нідерландка Фемке Бол і чемпіон світу та Європи серед юніорів з бігу на 110 метрів з бар’єрами француз Саша Жойя.

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