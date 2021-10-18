В Европе определили лучших легкоатлетов года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На торжественной церемонии Европейской легкой атлетики Golden Tracks на выходных были названы имена лучших легкоатлетов года на континенте. Ими стали норвежец Карстен Варгольм и нидерландка Сифан Хассан, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте ФЛАУ.
Детали
Хассан на Олимпийских играх выиграла три медали, две из которых золотые (5000 и 10000 метров) и одна бронзовая (1500 метров). При этом она установила мировой рекорд в беге на 10000 метров (29:17.45 мин), который через два дня побила Летесенбет Гиди.
Варгольм стал олимпийским чемпионом в беге на 400 метров с барьерами и установил при этом мировой рекорд (45.94 с).
Победителями в номинации "Звезда, которая восходит" стали бронзовая медалистка Олимпийских игр и рекордсменка Европы в беге на 400 метров с барьерами нидерландка Фемке Бол и чемпион мира и Европы среди юниоров в беге на 110 метров с барьерами француз Саша Жойя.
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