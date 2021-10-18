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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112188 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109159 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108014 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136539 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121373 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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В Европе определили лучших легкоатлетов года

В Европе определили лучших легкоатлетов года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. На торжественной церемонии Европейской легкой атлетики Golden Tracks на выходных были названы имена лучших легкоатлетов года на континенте. Ими стали норвежец Карстен Варгольм и нидерландка Сифан Хассан, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте ФЛАУ.

Детали

Хассан на Олимпийских играх выиграла три медали, две из которых золотые (5000 и 10000 метров) и одна бронзовая (1500 метров). При этом она установила мировой рекорд в беге на 10000 метров (29:17.45 мин), который через два дня побила Летесенбет Гиди.

Варгольм стал олимпийским чемпионом в беге на 400 метров с барьерами и установил при этом мировой рекорд (45.94 с).

Победителями в номинации "Звезда, которая восходит" стали бронзовая медалистка Олимпийских игр и рекордсменка Европы в беге на 400 метров с барьерами нидерландка Фемке Бол и чемпион мира и Европы среди юниоров в беге на 110 метров с барьерами француз Саша Жойя.

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