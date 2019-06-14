У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн

КИЇВ. 14 червня. УНН. Депутати від правопопулістських партій з дев'яти країн Європейського союзу створили нову фракцію в Європарламенті під назвою "Ідентичність і демократія" (ID), до якої увійшли 73 депутатів. Про це повідомив голова фракції Марко Цанні з італійської "Ліги", передає УНН з посиланням на DW.