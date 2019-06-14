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У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Депутати від правопопулістських партій з дев'яти країн Європейського союзу створили нову фракцію в Європарламенті під назвою "Ідентичність і демократія" (ID), до якої увійшли 73 депутатів. Про це повідомив голова фракції Марко Цанні з італійської "Ліги", передає УНН з посиланням на DW.

У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн

Заступниками обрані співголова німецької "Альтернативи для Німеччини" Йорг Мойтен і генеральний секретар французького "Національного об'єднання" Ніколя Бе.

Наголошується, що більшість членів нової фракції - італійські депутати з "Ліги" (28 мандатів у Європарламенті). У французьких правих популістів - 22 місця, німецьких - 11.

Крім того, до нової фракції увійшли Австрійська партія свободи, "Фламандський інтерес" із Бельгії, "Справжні фіни", Данська народна партія, чеська "Свобода і пряма демократія" і Консервативна народна партія Естонії

"Ми хочемо та будемо працювати конструктивно. Водночас, однією зі складових роботи в Європарламенті є здатність сказати "ні", оскільки багато рішень є нонсенсом. Ми тут не для того, щоб шукати друзів", - заявив Мойтен.

Як зазначає видання, правопопулістська фракція стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту після консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених".

Нагадаємо новий склад Європарламенту і якою буде більшість.

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