В Европарламенте образовалась фракция правопопулистив из 9 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Депутаты от правопопулистских партий из девяти стран Европейского союза создали новую фракцию в Европарламенте под названием "Идентичность и демократия" (ID), в которую вошли 73 депутатов. Об этом сообщил председатель фракции Марко Цанни с итальянской "Лиги", передает УНН со ссылкой на DW.
Заместителями избраны сопредседатель немецкой "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен и генеральный секретарь французского "Национального объединения" Николя Бе.
Отмечается, что большинство членов новой фракции - итальянские депутаты из "Лиги" (28 мандатов в Европарламенте). У французских правых популистов - 22 места, немецких - 11.
Кроме того, в новую фракцию вошли Австрийская партия свободы, "Фламандский интерес" из Бельгии, "Истинные финны", Датская народная партия, чешская "Свобода и прямая демократия" и Консервативная народная партия Эстонии
"Мы хотим и будем работать конструктивно. В то же время, одной из составляющих работы в Европарламенте есть способность сказать "нет", поскольку многие решения является нонсенсом. Мы здесь не для того, чтобы искать друзей", - заявил Мойтен.
Как отмечает издание, правопопулистского фракция стала пятой по численности в новом составе Европарламента после консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых".
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