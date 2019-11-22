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У Єврокомісії поки не знають дати тристоронньої зустрічі по газу

У Єврокомісії поки не знають дати тристоронньої зустрічі по газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на 11:00 в п'ятницю дата тристоронньої зустрічі на політичному рівні щодо газу між ЄС, Україною і Росією ще не була встановлена. Про це УНН повідомила прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Енергосоюз Марош Шефчович Анна-Кайса Ітконен.

"Дата тристоронньої зустрічі на політичному рівні ще не встановлена", - сказала Ітконен у відповідь на інформаційний запит УНН.

Нагадаємо, 20 листопада відбулися технічні консультації щодо газу на рівні експертів ЄС, Росії та України.

Як повідомляв УНН, після попереднього раунду переговорів, який відбувся наприкінці жовтня, міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак повідомив, що чергові консультації відбудуться до кінця листопада.

Відзначимо, раніше на цьому тижні віце-президент Європейської комісії з енергетичного союзу Марош Шефровіч висловив надію, що під час проведення саміту "нормандського формату" президенти України і Росії розглянуть питання транзиту російського газу.

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