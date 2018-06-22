У Єврокомісії назвали ключовим пріоритетом України модернізацію ядерної безпеки

"Реформа ринку енергетики торкається ядерної та вугільної галузей, оскільки вони є основними виробниками електроенергії в Україні. Це означає, що Україна повинна бути всебічною у своєму підході до ринку та інфраструктури та впливу обох секторів на ринок електроенергії", - заявив Шефчовіч.

Так, щодо викликів вугільної галузі, він нагадав про Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка включає закриття неефективних та небезпечних шахт. У ЄС зазначили, що в цій сфері блок може допомогти, поділившись досвідом, оскільки багато країн-членів, таких як Велика Британія чи Бельгія, успішно відійшли від орієнтованої на вугілля економіки.

"Що стосується виробництва ядерної енергії, то безпека установок на основі існуючих новітніх технологій та сучасної нормативної бази абсолютно необхідна", - сказав віце-президент ЄК.

Він підкреслив, що Україна повинна забезпечити належне застосування новітнього законодавства про стратегічну екологічну оцінку та оцінку впливу на довкілля щодо будь-яких нових проектів ядерних установок.

"У цьому плані ми все ще очікуємо прийняття закону, який відновить спроможність інспекції у сфері ядерної безпеки перевірити всі відповідні об'єкти. Це суттєва проблема, де ми все ще чекаємо на прогрес. Я також наполегливо закликаю Україну розглядати удосконалення у сфері ядерної безпеки як ключовий пріоритет. Ми дійсно очікуємо, що це завдання буде досягнуто до 2020 року, як було узгоджено", - наголосив Шефчовіч.

Нагадаємо, ЄС запропонував програму підтримки Фонду енергоефективності на 5 років.