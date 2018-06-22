В Еврокомиссии назвали ключевым приоритетом Украины модернизацию ядерной безопасности

"Реформа рынка энергетики касается ядерной и угольной отраслей, поскольку они являются основными производителями электроэнергии в Украине. Это значит, что Украина должна быть всесторонней в своем подходе к рынку и инфраструктуры и влияния обоих секторов на рынок электроэнергии", - заявил Шефчович.

Так, по вызовов угольной отрасли, он напомнил о Энергетическую стратегию Украины до 2035 года, которая включает закрытие неэффективных и опасных шахт. В ЕС отметили, что в этой сфере блок может помочь, поделившись опытом, поскольку многие страны-члены, таких как Великобритания и Бельгия, успешно отошли от ориентированной на уголь экономики.

"Что касается производства ядерной энергии, то безопасность установок на основе существующих новейших технологий и современной нормативной базы абсолютно необходима", - сказал вице-президент ЕК.

Он подчеркнул, что Украина должна обеспечить надлежащее применение новейшего законодательства о стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду в отношении любых новых проектов ядерных установок.

"В этом плане мы все еще ожидаем принятия закона, который восстановит способность инспекции в сфере ядерной безопасности проверить все соответствующие объекты. Это существенная проблема, где мы все еще ждем прогресс. Я также настоятельно призываю Украину рассматривать усовершенствования в сфере ядерной безопасности как ключевой приоритет. Мы действительно ожидаем, что эта задача будет достигнута к 2020 году, как было согласовано ", - отметил Шефчович.

Напомним, ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет.