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У ЄСПЛ накопичилось майже 4 тис. заяв від жителів ОРДЛО

У ЄСПЛ накопичилось майже 4 тис. заяв від жителів ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Європейському суді з прав людини накопичилося майже 4 тисячі заяв від жителів ОРДЛО. Про це на брифінгу заявив голова Верховного суду України Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

“Від України спостерігається... на 30% ріст кількості заяв від України до ЄСПЛ. Загальна кількість заяв від України з майже 80 тис. — а всього в ЄСПЛ станом на кінець минулого року було на розгляді 79 750 заяв, — від України 18 150 заяв, що становить 22,8%”, — повідомив Я.Романюк.

За його словами, 65% заяв від українців стосуються тривалого невиконання або невиконання рішень національних судів і ЄСПЛ, 22% — майнові втрати на сході, де проводиться АТО.

“З цього регіону, який називають ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей) на сьогоднішній день накопичилось вже 3900 заяв, де громадяни України звертаються з відповідними заявами до ЄСПЛ”, — сказав Я.Романюк

Впродовж 2016 року спостерігається різке зростання на 33% кількості звернень до ЄСПЛ громадян країн-член Ради Європи. Він додав, що лідерами у зверненнях є Румунія, Угорщина і Туреччина.

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