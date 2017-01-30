В ЕСПЧ накопилось почти 4 тыс. заявлений от жителей ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Европейском суде по правам человека накопилось почти 4000 заявлений от жителей ОРДЛО. Об этом на брифинге заявил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.
"От Украины наблюдается ... на 30% рост количества заявлений от Украины в ЕСПЧ. Общее количество заявлений от Украины почти 80 тыс. - А всего в ЕСПЧ по состоянию на конец прошлого года было на рассмотрении 79750 заявлений - от Украины 18150 заявлений, что составляет 22,8% ", - сообщил Я.Романюк.
По его словам, 65% заявлений от украинцев касаются длительного неисполнения или невыполнения решений национальных судов и ЕСПЧ, 22% - имущественные потери на востоке, где проводится АТО.
"С этого региона, который называют ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) на сегодняшний день накопилось уже 3900 заявлений, где граждане Украины обращаются с соответствующими заявлениями в ЕСПЧ", - сказал Я.Романюк
В течение 2016 года наблюдается резкий рост на 33% количества обращений в ЕСПЧ граждан стран-членов Совета Европы. Он добавил, что лидерами в обращениях является Румыния, Венгрия и Турция.