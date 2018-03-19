У ЄС знову нагадали Україні про реформи у сфері боротьби з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Україні потрібно продовжувати шлях реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією. Про це заявив комісар ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнес Хан у Twitter, передає УНН.
"На сніданку "Групи друзів України" перед засіданням голів МЗС країн ЄС з моїм другом Павлом Клімкіним. Підтримка України Євросоюзом непохитна! Необхідно продовжувати шлях реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією", - зазначив Й.Хан.
Як зазначила заступник керівника головного директорату Єврокомісії зі зв'язків з країнами-сусідами Катерина Матернова, під час засідання "Групи друзів України" йшлося не лише про реформи, в тому числі антикорупційну, але й про четверті роковини незаконної анексії Криму.
"Підтримка ЄС територіальної цілісності України висловлена усіма", - підкреслила вона.
Нагадаємо, П.Клімкін розпочав візит до інституцій ЄС та НАТО у Брюсселі.