В ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украине нужно продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Иоганнес Хан в Twitter, передает УНН.
"На завтраке "Группы друзей Украины" перед заседанием глав МИД стран ЕС с моим другом Павлом Климкиным. Поддержка Украины Евросоюзом непоколебима! Необходимо продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией", - отметил И.Хан.
Как отметила заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по связям со странами-соседями Екатерина Матернова, во время заседания "Группы друзей Украины" речь шла не только о реформах, в том числе антикоррупционной, но и о четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма.
"Поддержка ЕС территориальной целостности Украины высказана всеми", - подчеркнула она.
Напомним, П.Климкин начал визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе.