В ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21529 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27799 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 73358 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79703 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102478 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109505 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116752 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133147 просмотра

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В ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией

В ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией

Киев  •  УНН

 • 8655 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украине нужно продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Иоганнес Хан в Twitter, передает УНН.

"На завтраке "Группы друзей Украины" перед заседанием глав МИД стран ЕС с моим другом Павлом Климкиным. Поддержка Украины Евросоюзом непоколебима! Необходимо продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией", - отметил И.Хан.

Как отметила заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по связям со странами-соседями Екатерина Матернова, во время заседания "Группы друзей Украины" речь шла не только о реформах, в том числе антикоррупционной, но и о четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма.

"Поддержка ЕС территориальной целостности Украины высказана всеми", - подчеркнула она.

Напомним, П.Климкин начал визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе.

Украинские Национальные Новости

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