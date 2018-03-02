У ЄС занепокоєні питанням транзиту газу через ситуацію з "Нафтогазом" і "Газпромом"

КИЇВ. 2 березня. УНН. Європейська комісія занепокоєна через ситуацію, пов'язану з розбіжностями між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", у зв'язку з транзитом газу в ЄС і закликає українську і російську сторони знайти негайні рішення відповідно до рішень Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві віце-президента ЄК з питань Енергосоюзу Мароша Шефчовіча, передає УНН.