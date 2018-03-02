У ЄС занепокоєні питанням транзиту газу через ситуацію з "Нафтогазом" і "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Європейська комісія занепокоєна через ситуацію, пов'язану з розбіжностями між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", у зв'язку з транзитом газу в ЄС і закликає українську і російську сторони знайти негайні рішення відповідно до рішень Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві віце-президента ЄК з питань Енергосоюзу Мароша Шефчовіча, передає УНН.
Як зазначено в заяві, наразі ЄК уточнює факти з європейською мережею операторів систем постачання газу.
"На думку Єврокомісії, ця ситуація викликає стурбованість не лише через прямі поставки природного газу в Україну, але, можливо, у зв'язку з транзитом газу в ЄС. Тому ЄК закликає всі зацікавлені сторони, компанії та відповідні міністерства України та Росії знайти негайні рішення відповідно до рішень Стокгольмського арбітражного трибуналу", - йдеться у заяві.
При цьому під час брифінгу у Брюсселі сьогодні офіційний представник ЄК Анна-Каїса Ітконен заявила, що "відповідно до інформації, яка є у нас наразі, газовий потік до ЄС є нормальним і стабільним, але, звичайно, ми тримаємо ситуацію на контролі".
"Що я можу сказати як додаткову інформацію про рівень запасів в Україні, вони зараз трохи менше 10 мільярдів кубічних метрів (газу – ред.), що є дуже гарним показником на цей час року, тому тут немає аномалій", - заявила вона.
Єврокомісія готова керувати тристороннім процесом, який в минулому вже виявився ефективним у ситуаціях розбіжностей, сказано в заяві. З цією метою віце-президент М.Шефчовіч сьогодні планує зв’язатися з міністрами енергетики України та Росії, щоб оцінити ситуацію та узгодити необхідні наступні кроки.
"Важливо, щоб як Росія, так і Україна підтвердили свої позиції надійних постачальника та транзитера газу, як це і було в останні роки" - підкреслив М.Шефчовіч.