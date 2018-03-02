В ЕС обеспокоены вопросом транзита газа из-за ситуации с "Нафтогазом" и "Газпромом"

Как говорится в заявлении, на данный момент ЕК уточняет факты с европейской сетью операторов систем поставок газа.

"По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает обеспокоенность не только из-за прямых поставок природного газа в Украину, но, возможно, в связи с транзитом газа в ЕС. Поэтому ЕК призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала", - говорится в заявлении.

При этом во время брифинга в Брюсселе сегодня официальный представитель ЕК Анна-Каиса Итконен заявила, что "согласно информации, которая есть у нас сейчас, газовый поток в ЕС является нормальным и стабильным, но, конечно, мы держим ситуацию на контроле".

"Что я могу сказать как дополнительную информацию об уровне запасов в Украине, они сейчас немного меньше 10 млрд кубических метров (газа - ред.), что является очень хорошим показателем в настоящее время года, поэтому здесь нет аномалий", - заявила она.

Еврокомиссия готова управлять трехсторонним процессом, который в прошлом уже оказался эффективным в ситуациях разногласий, говорится в заявлении. С этой целью вице-президент М.Шефчович сегодня планирует связаться с министрами энергетики Украины и России, чтобы оценить ситуацию и согласовать необходимы следующие шаги.

"Важно, чтобы как Россия, так и Украина подтвердили свои позиции надежных поставщика и транзитера газа, как это и было в последние годы", - подчеркнул М.Шефчович.