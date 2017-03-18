У ЄС закликали звільнити затриманих під час "Маршу недармоїдів" в Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Європейська служба зовнішньополітичної діяльності опублікувала вимогу про звільнення людей, які були затримані в Білорусі під час мітингів, передає УНН з посиланням на сайт служби.
“Нещодавно затримані учасники мирних протестів, включаючи журналістів, які висвітлюють ці події, повинні бути негайно звільнені,” — йдеться в тексті повідомлення.
У відомстві також висловили думку про необхідність більш масштабного процесу демократизації в Білорусі і назвали кроки щодо забезпечення захисту і поваги прав людини і верховенства закону ключовими у формуванні відносин.
Як повідомляв УНН, суд у Мінській області призначив по 15 діб арешту організаторам “Маршу недармоїдів”: голові руху “За Свободу” Юрію Губаревичу й лідеру Об’єднаної громадянської партії Анатолію Лебедьку.
Активістів затримали після акції противників декрету президента О.Лукашенка “Про запобігання соціальному утриманству”, який передбачає щорічний збір з громадян, що не працюють. Під дію декрету потрапили індивідуальні підприємці, домогосподарки, які працюють без офіційного оформлення, а також ті, хто просто не може знайти роботу.
Нагадаємо, 17 лютого на “Марш розлючених білорусів” в центрі Мінська вийшли близько двох тисяч людей, на початку березня близько тисячі людей вийшли на таку ж акцію в Бресті.
На фоні протестів президент О.Лукашенко заморозив збір “податку на дармоїдів” на один рік, доручивши доопрацювати правила збору податку з безробітних.