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В ЕС призвали освободить задержанных во время "Марша недармоедов" в Беларуси

Киев • УНН

 • 10142 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Европейская служба внешнеполитической деятельности опубликовала требование об освобождении людей, которые были задержаны в Беларуси во время митингов, передает УНН со ссылкой на сайт службы.

"Недавно задержанные участники мирных протестов, включая журналистов, освещающих эти события, должны быть немедленно освобождены", - говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также выразили мнение о необходимости более масштабного процесса демократизации в Беларуси и назвали шаги по обеспечению защиты и уважения прав человека и верховенства закона ключевыми в формировании отношений.

Как сообщал УНН, суд в Минской области назначил по 15 суток ареста организаторам "Марша недармоедов": главе движения "За Свободу" Юрию Губаревичу и лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько.

Активистов задержали после акции противников декрета президента Лукашенко "О предотвращении социального иждивенчества", который предусматривает ежегодный сбор с граждан, которые не работают. Под действие декрета попали индивидуальные предприниматели, домохозяйки, которые работают без официального оформления, а также те, кто просто не может найти работу.

Напомним, 17 февраля на "Марш разъяренных белорусов" в центре Минска вышли около двух тысяч человек, в начале марта около тысячи человек вышли на такую ​​же акцию в Бресте.

На фоне протестов президент А.Лукашенко заморозил сбор "налога на дармоедов" на один год, поручив доработать правила сбора налога с безработных.

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