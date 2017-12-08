У ЄС закликали РФ негайно звільнити українських політв’язнів

“Загальний обсяг реформ вражає в контексті тих викликів безпеки, які Україна на сьогодні зустрічає. І в цьому контексті ми відзначаємо цілковиту підтримку ЄС територіальної цілісності і суверенітету України. Ми обговорили сьогодні за обідом ситуацію на сході України”, — зазначила вона.

Могеріні також висловила занепокоєння щодо ситуації з порушенням прав людини на території окупованого Криму.

“Ми підтвердили незрушність нашої позиції щодо анексії Криму і Севастополя, ми також висловили свою занепокоєність погіршенням ситуації прав людини в Криму — в плані переслідувань громадян, які не визнали анексію Криму — це абсолютно неприпустимо, і ми закликаємо негайне звільнення українських політв’язнів, яких сьогодні утримують у в’язницях Криму та на території Росії”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, РФ не відповідає на пропозиції відвідування українських політв'язнів.