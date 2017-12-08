В ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских политзаключенных

"Общий объем реформ поражает в контексте тех вызовов безопасности, которые Украина на сегодня встречает. И в этом контексте мы отмечаем полную поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы обсудили сегодня за обедом ситуацию на востоке Украины", - отметила она.

Могерини также выразила обеспокоенность ситуацией с нарушением прав человека на территории оккупированного Крыма.

"Мы подтвердили неподвижность нашей позиции по аннексии Крыма и Севастополя, мы также выразили свою озабоченность ухудшением ситуации прав человека в Крыму - в плане преследования граждан, которые не признали аннексию Крыма - это абсолютно недопустимо, и мы призываем немедленном освобождении украинских политзаключенных, которых сегодня удерживают в тюрьмах Крыму и на территории России", - сказала она.

Как сообщал УНН, РФ не отвечает на предложения посещения украинских политзаключенных.