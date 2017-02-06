У ЄС є консенсус щодо візової лібералізації з Україною – голова МЗС Чехії

"Мені здається, що стосовно цього питання був відносний консенсус. Якщо Україна виконала всі умови для лібералізації візового режиму, то ми сповнені рішучості ухвалити це рішення. Сподіваюся, що за півроку ми зможемо почати візову лібералізацію. Ви знаєте, що неузгодженим є лише механізм зупинення, але, сподіваюся, що упродовж цього часу ми зможемо виконати і це. Влітку – це реально", – сказав Л.Заоралек.

Нагадаємо, посол ЄС повідомив, що рішення про безвіз з Європою вже прийнято, і українці зможуть вільно в'їжджати на територію ЄС незабаром.