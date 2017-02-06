В ЕС есть консенсус по визовой либерализации с Украиной - глава МИД Чехии

"Мне кажется, что по этому вопросу был относительный консенсус. Если Украина выполнила все условия для либерализации визового режима, то мы полны решимости принять это решение. Надеюсь, что через полгода мы сможем начать визовую либерализацию. Вы знаете, что несогласованным является лишь механизм остановки, но, надеюсь, что за это время мы сможем выполнить и это. Летом - это реально", - сказал Л.Заоралек.

Напомним, посол ЕС сообщил, что решение о безвизе с Европой уже принято, и украинцы смогут свободно въезжать на территорию ЕС вскоре.