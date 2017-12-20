У ЄС вважають, що перехідний процес Brexit має завершитись до кінця 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Брюссель вважає, що “перехідний період” після виходу Великої Британії з блоку повинен завершитись до 31 грудня 2020 року, передає УНН з посиланням на BBC.
Водночас на думку британської сторони, тимчасове врегулювання триватиме близько двох років після того, як у березні 2019 року відбудеться Brexit.
Умови перехідного періоду, який Великобританія називає етапом реалізації, ще мають бути обговорені між двома сторонами.
ЄС стверджує, що Велика Британія буде змушена продовжувати дотримуватись їхніх правил і не може прийняти підхід “a la carte” (обирати). Вже опублікувані рекомендації для наступного етапу переговорів по Brexit. Ці переговори будуть спочатку спрямовані на узгодженні чітких умов перехідного періоду, перш ніж перейти до відносин Велика Британія та ЄС у довгостроковій перспективі.
Перехідний період розпочнеться після того, як Британія вийде з ЄС і до того, як остаточні домовленості почнуть діяти. Обидві сторони говорили про таку домовленість, хоча використовували для неї різні назви.
У Британії вважають, що “етап реалізації” дозволить уникнути “краю скелі” для бізнесу в день Brexit.
В той же час у Європейській комісії зазначили, що Великобританія повинна продовжувати дотримуватися законодавства ЄС та залишатися в Європейському митному союзі та на єдиному ринку на етапі переходу. На думку комісії, рішення Європейського суду також має продовжувати застосовуватися.
“Перехідний період повинен бути чітко визначений і точно обмежений у часі. Комісія рекомендує, щоб він не тривав після 31 грудня 2020 року”, — зазначили в ЄС. Ця дата знаменуватиме закінчення семирічного бюджетного циклу блоку.
Як повідомляв УНН, опитування у Великій Британії виявило зростання кількості противників Brexit.