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В ЕС считают, что переходный процесс Brexit должен завершиться до конца 2020 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Брюссель считает, что "переходный период" после выхода Великобритании из блока должен завершиться до 31 декабря 2020 года, передает УНН со ссылкой на BBC.

В ЕС считают, что переходный процесс Brexit должен завершиться до конца 2020 года

В то же время по мнению британской стороны, временное урегулирование продлится около двух лет после того, как в марте 2019 состоится Brexit. Условия переходного периода, Великобритания называет этапом реализации, еще должен быть обсужден между двумя сторонами.

ЕС утверждает, что Великобритания будет вынуждена продолжать придерживаться их правил и не может принять подход "a la carte" (избирать). Уже опубликованы рекомендации для следующего этапа переговоров по Brexit. Эти переговоры будут сначала направлены на согласовании четких условиях переходного периода, прежде чем перейти к отношениям Великобритания и ЕС в долгосрочной перспективе.

Переходный период начнется после того, как Великобритания выйдет из ЕС и до того, как окончательные договоренности начнут действовать. Обе стороны говорили о такой договоренности, хотя использовали для нее различные названия.

В Британии считают, что "этап реализации" позволит избежать "краю скалы" для бизнеса в день Brexit.

В то же время в Европейской комиссии отметили, что Великобритания должна продолжать придерживаться законодательства ЕС и оставаться в Европейском таможенном союзе и на едином рынке на этапе перехода. По мнению комиссии, решение Европейского суда также продолжать применяться.

"Переходный период должен быть четко определен и точно ограничен во времени. Комиссия рекомендует, чтобы он не проходил после 31 декабря 2020 года", - отметили в ЕС. Эта дата будет знаменовать окончания семилетнего бюджетного цикла блока.

Как сообщал УНН, опрос в Великобритании выявило рост количества противников Brexit.

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