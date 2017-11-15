У ЄС відзначили прогрес реформ в Україні, але наголосили на більш швидкій їх імплементації

Зазначається, що в 2017 році влада України визначила механізми координування політики, управління та моніторингу процесу імплементації Угоди про асоціацію. Це привело до нерівномірного прогресу у впровадженні реформ в різних секторах.

“Від минулорічного звіту ми спостерігали безліч довгоочікуваних досягнень. Набула чинності Угода про асоціацію. Громадяни України отримали право на короткотермінові безвізові поїздки до країн Шенгенської зони. Сьогодні ми закликаємо пришвидшити імплементацію реформ. Тільки так громадяни України отримають в повній мірі вигоди від нашого партнерства. Україна може покластися на підтримку ЄС у досягненні цих цілей”, - сказала Високий представник ЄС та Віце-президент Федеріка Моґеріні.

У звіті зазначено, що впровадження структурних реформ в Україні привело до появи позитивних трендів у економічній та соціальній сфері, незважаючи на внутрішні та зовнішні виклики. В 2017 році реалізовано важливі законодавчі ініціативи в таких сферах: ринок електроенергії, енергоефективність, довкілля, освіта та децентралізація.

“Ми переконані, що український Президент, уряд та Рада принципово налаштовані на глибокі реформи в країні. Звичайно, що це нелегкий процес: потрібно подолати глибоко укорінену корупцію та приватні інтереси; нам доводиться зіштовхуватися з невдачами на цьому шляху і це природно. Часом ми критикуємо. Ми наполягаємо на певних умовах. Проте ми бачимо, наскільки багато змін вже відбулося в Україні. За останні три роки Україна досягнула більше, ніж за попереднє десятиліття. І це в дуже складних умовах. Європейський Союз буде й надалі з Україною”, - сказав Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнес Хан.

Крім того, розпочато такі ключові реформи як реформа пенсійної системи, охорони здоров’я та безпечності харчової продукції. Продовжено реформу судової системи: прийнято новий закон щодо Конституційного Суду та створено новий Верховний Суд. Наявний прогрес у реалізації Стратегії з реформування системи державного управління. Продовжується реформування правоохоронних органів.

У звіті наголошують, що Україна продовжує кроки у боротьбі з корупцією. Проте потрібні подальші дії, щоб результати були відчутними. Наприклад, ще не пройшли перевірку електронні декларації активів, подані високопосадовцями приблизно рік тому. Низькою залишається кількість звинувачувальних вироків у пріоритетних справах із звинуваченнями у корупції. Важливим також є створення антикорупційного суду, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

У звіті також зазначають, що постійні та рішучі політичні кроки української влади за підтримки міжнародних партнерів привели до стійкої стабілізації економіки.

"В результаті, у вересні 2017 року Україна повернулася на ринки капіталу, вперше за останні чотири роки. Вона накопичила 2,5 млрд. євро (3 млрд. дол.) із строком погашення 15 років. Завдяки поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі бізнес України та ЄС отримав стабільний преференційний доступ до ринків. За період з січня по липень 2017 року загальна торгівля України з ЄС зросла на 28,4%, порівняно з аналогічним періодом в 2016 році", - підкреслили в ЄС.

Нагадаємо, єврокомісар запевнив Порошенка у подальшій підтримці українських реформ з боку ЄС.