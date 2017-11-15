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В ЕС отметили прогресс реформ в Украине, но акцентировали на более быстрой их имплементации

В ЕС отметили прогресс реформ в Украине, но акцентировали на более быстрой их имплементации

Киев  •  УНН

 • 16210 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейская служба внешнего действия и Европейская Комиссия подготовили отчет, в котором они отмечают имплементацию ряда реформ Украины в 2017 году, но отмечают необходимость их ускорения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что в 2017 году власти Украины определили механизмы координации политики, управления и мониторинга процесса имплементации Соглашения об ассоциации. Это привело к неравномерному прогрессу во внедрении реформ в различных секторах.

"От прошлогоднего отчета мы наблюдали множество долгожданных достижений. Вступило в силу Соглашение об ассоциации. Граждане Украины получили право на краткосрочные безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны. Сегодня мы призываем ускорить имплементацию реформ. Только так граждане Украины получат в полной мере выгоды от нашего партнерства. Украина может положиться на поддержку ЕС в достижении этих целей", - сказала Высокий представитель ЕС и Вице-президент Федерика Моґерини.

В отчете указано, что внедрение структурных реформ в Украине привело к появлению положительных трендов в экономической и социальной сфере, несмотря на внутренние и внешние вызовы. В 2017 году реализовано важные законодательные инициативы в таких сферах: рынок электроэнергии, энергоэффективность, окружающей среды, образование и децентрализация.

"Мы убеждены, что украинский президент, правительство и Совет принципиально настроены на глубокие реформы в стране. Конечно, это нелегкий процесс: нужно преодолеть глубоко укоренившуюся коррупцию и частные интересы; нам приходится сталкиваться с неудачами на этом пути и это естественно. Иногда мы критикуем. Мы настаиваем на определенных условиях. Однако мы видим, как много изменений уже произошло в Украине. За последние три года Украина достигла больше, чем за предыдущее десятилетие. И это в очень сложных условиях. Европейский Союз будет и в дальнейшем с Украиной", - сказал Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о вступлении Иоганнес Хан.

Кроме того, начато ключевые реформы такие как реформа пенсионной системы, здравоохранения и безопасности пищевой продукции. Продлена реформа судебной системы: принят новый закон о Конституционном Суде и создан новый Верховный Суд. Есть прогресс в реализации Стратегии по реформированию системы государственного управления. Продолжается реформирование правоохранительных органов.

В отчете отмечается, что Украина продолжает шаги в борьбе с коррупцией. Однако необходимы дальнейшие действия, чтобы результаты были ощутимыми. Например, еще не прошли проверку электронные декларации активов, представленные чиновниками примерно год назад. Низким остается количество обвинительных приговоров в приоритетных делах с обвинениями в коррупции. Важным также является создание антикоррупционного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В отчете также отмечают, что постоянные и решительные политические шаги украинской власти при поддержке международных партнеров привели к устойчивой стабилизации экономики.

"В результате, в сентябре 2017 года Украина вернулась на рынки капитала, впервые за последние четыре года. Она накопила 2,5 млрд евро (3 млрд долл.) со сроком погашения 15 лет. Благодаря углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли бизнес Украины и ЕС получил стабильный преференциальный доступ на рынки. За период с января по июль 2017 года общая торговля Украины с ЕС выросла на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году", - подчеркнули в ЕС.

Напомним, еврокомиссар заверил Порошенко в дальнейшей поддержке украинских реформ со стороны ЕС.

Украинские Национальные Новости

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