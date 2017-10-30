У ЄС розповіли, на чому зосередяться на саміті "Східного партнерства"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У центрі уваги наступного саміту "Східного партнерства" будуть теми, пов'язані із громадянами. Про це заявив директор програми Східного сусідства генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Лоуренс Мередіт у понеділок на засіданні комітету Парламентської асамблеї (ПА) ЄВРОНЕСТ з політичних питань, прав людини та демократії, передає кореспондент УНН.
Як зазначив Л.Мередіт, з точки зору ЄС, "ми ставимо громадян саме в центр роботи цього саміту".
За його словами, у роботі України за різними напрямками щодо зближення з Євросоюзом надзвичайно важливими, з точки зору ЄС, є "безпосередні контакти між громадянами", оскільки "те, що стосується громадян, є критично важливим".
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Як наголосив Л.Мередіт, "ми зобов’язані забезпечити верховенство права і дотримання прав людини, щоб забезпечити підтримку на місцях".
Нагадаємо, саміт "Східного партнерства" відбудеться 24 листопада 2017 року у Брюсселі.